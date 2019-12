Serie A, Juventus-Sassuolo 2-2: a Sarri non bastano Bonucci e Cr7

Primo pareggio casalingo per la Juventus, che nell'anticipo delle 12:30 non va oltre il 2-2 contro il Sassuolo. All'Allianz Stadium, la squadra di Sarri passa in vantaggio con il gol di Bonucci (20') ma viene subito ripresa da Boga (22'). A inizio ripresa i neroverdi passano nuovamente con Caputo, che sorprende Buffon con il destro (47'). A salvare i bianconeri è un rigore di Ronaldo al 68'.