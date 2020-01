Serie A, Juventus-Parma 2-1: doppio CR7 regala a Sarri l'allungo sull'Inter

La Juventus batte il Parma 2-1 nel posticipo della prima giornata del girone di ritorno e allunga a +4 sull'Inter in vetta alla classifica. I bianconeri passano al 43' con un destro di Ronaldo deviato da Darmian, ma vengono raggiunti a inizio ripresa da una zuccata di Cornelius. Tre minuti dopo la risposta bianconera ancora con CR7, che sigla una doppietta e regala a Sarri un trionfo pesante in ottica scudetto, nonostante un finale in apnea.