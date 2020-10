Serie A, Juventus e arbitri allo Stadium: assente il Napoli

Allo Juventus Stadium sono giunti la Juventus e la squadra arbitrale, non il Napoli. La squadra partenopea, infatti, non è partita dal capoluogo campano. Per la Lega non c'erano le condizioni per rinviare la partita dopo i casi di positività al coronavirus registrati tra gli azzurri. Come da regolamento, si dovranno attendere 45 minuti prima che l'arbitro Doveri decreti il triplice fischio finale per mancanza della squadra avversaria.