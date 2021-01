Serie A, Juventus-Bologna 2-0: Pirlo accorcia in classifica

Ansa

La Juve non sbaglia e approfitta dei "passi falsi" di Milan e Inter per accorciare in classifica. Nella 19.ma giornata di Serie A la squadra di Pirlo batte 2-0 il Bologna e sale a 36 punti. Allo Stadium gara intensa e ricca di occasioni. Un destro di Arthur (15') deviato da Schouten sblocca il match, poi i rossoblù provano a reagire ma sbattono contro le parate di Szczesny e McKennie (71') chiude il match di testa.