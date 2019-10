Serie A: Inter-Parma 2-2, Conte manca il sorpasso alla Juve

Nel terzo anticipo della 9a giornata di Serie A, l'Inter non va oltre il 2-2 casalingo con il Parma e manca il sorpasso in vetta alla Juventus. A San Siro nerazzurri avanti con Candreva (23'), poi si scatena l'ex Karamoah che firma il pari (26') e serve a Gervinho un prezioso assist (30') che ribalta la partita. I nerazzurri trovano il pareggio con Lukaku al 51' (convalidato dal Var), ma non riescono più a sfondare.