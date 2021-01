Serie A, impresa dello Spezia al Maradona: Napoli battuto 2-1

Ansa

Il Napoli perde terreno nella rincorsa al quarto posto e si fa superare dal Sassuolo a causa di una sanguinosa sconfitta interna contro lo Spezia. Al "Maradona" i liguri si impongono in rimonta per 2-1 giocando gli ultimi 20 minuti in inferiorità (doppio giallo a Ismajli). Petagna entra e sblocca la partita al 13' del secondo tempo, ma prima il rigore di Nzola al 23' (fallo di Ruiz su Pobega) e poi lo stesso Pobega al 36' firmano l'impresa.