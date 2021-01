Serie A: il Napoli cade a Verona, il Genoa batte il Cagliari

Secondo ko di seguito per il Napoli dopo la sconfitta in Supercoppa per mano della Juventus. Nella 19esima giornata di Serie A, gli uomini di Gattuso perdono 3-1 a Verona. In vantaggio dopo pochi secondi con Lozano, gli azzurri vengono rimontati dalle reti di Dimarco, Barak e Zaccagni. Nell'altra gara delle 15, il Genoa batte 1-0 in casa il Cagliari grazie al gol di Destro.