Serie A, il Cagliari frena la corsa all'Europa del Sassuolo: 1-1

In uno degli anticipi della 34a giornata della Serie A, Cagliari e Sassuolo pareggiano 1-1. Gli uomini di De Zerbi gettano via la possibilità di continuare la rincorsa per un posto in Europa League. Dopo la rete di Caputo al 12', il Sassuolo non capitalizza un'importante occasione per raddoppiare. Nella ripresa il Cagliari, in dieci al 48' per l'espulsione di Carboni, trova il pareggio con Joao Pedro al 63'. Inutile l'assalto finale degli emiliani.