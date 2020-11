Serie A, il Cagliari batte la Sampdoria 2-0 in casa

Il secondo match della settima giornata di Serie A vede il Cagliari imporsi 2-0 in casa contro la Sampdoria. La svolta arriva alla fine del primo tempo: Augello viene espulso, grazie al consulto del Var, per un fallo da chiara occasione da gol su Nandez. I sardi sfruttano la superiorità numerica: Joao Pedro sblocca al 48’ su rigore (fallo di Tonelli sul brasiliano), poi Nandez chiude la pratica al 69’. Aggancio in classifica proprio sui blucerchiati.