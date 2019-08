Soriano fa esplodere di gioia Mihajlovic e il Bologna in pieno recupero. In un Dall'Ara in visibilio per il ritorno in panchina del tecnico serbo, la squadra rossoblu ha superato 1-0 la Spal nel derby emiliano grazie al colpo di testa del centrocampista al 93'. Prestazione super da parte di Orsolini. In precedenza il Var aveva negato un rigore per un tocco di mano di Cionek. Buona anche la prestazione dell'ex Bologna Di Francesco, andato vicino al gol.