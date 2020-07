Serie A: il Genoa batte il Lecce e condanna la Spal che retrocede

Il Genoa, padrone del suo destino e non solo, vince in casa 2-1 sul Lecce di Liverani, per merito del gol di Sanabria e dell’autorete di Gabriel. Agli ospiti non basta la rete di Mancosu. Grazie a questo successo, gli uomini di Nicola vanno a 33 punti, a +4 dai giallorossi, terzultimi. A farne le spese è la Spal, che va in Serie B: i ferraresi vanno avanti con Dabo, ma Zmrhal segna una doppietta e finisce 2-1 per il Brescia.