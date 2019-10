Serie A, Genoa-Milan 1-2: Kessie e Reina salvano Giampaolo

Vince il Milan che nell'anticipo della 7.a giornata di Serie A batte 1-2 in rimonta il Genoa, mettendo fine a una serie di tre sconfitte consecutive. Rossoneri sotto nel primo tempo per una papera di Reina su calcio di punizione di Schone al 41'. Reazione nella ripresa con gli ingressi di Paquetà e Leao; il brasiliano manda in porta Hernandez per l'1-1 e il portoghese guadagna il rigore segnato da Kessie. Al 93' Reina para un rigore a Schone.