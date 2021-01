Serie A, Fiorentina-Crotone 2-1: Bonaventura e Vlahovic rialzano i viola

Dopo la pesante goleada subita a Napoli, la Fiorentina si rialza con un successo in casa contro il Crotone, piegato 2-1. Viola in vantaggio al 20’ grazie al capolavoro balistico di Bonaventura con il mezzo esterno, dopo una spettacolare azione personale di Castrovilli; al 32’ Vlahovic raddoppia con un tap-in facile che chiude il triangolo con lo stesso Castrovilli e Ribery. Nella ripresa (66’) Simy dimezza le distanze di testa, ma non basta.