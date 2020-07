Serie A, finisce in pareggio la sfida al San Paolo tra Napoli e Milan: 2-2

Finisce 2-2 la sfida del San Paolo tra Napoli e Milan per la 32.a giornata di Serie A in una sfida ricca di emozioni. Rossoneri in vantaggio al 20' con il sesto gol in campionato di Hernandez con un sinistro al volo in area. Il Napoli rimonta prima con il tap-in vincente di Di Lorenzo dopo un errore di Donnarumma, poi con un destro di Mertens al 60'. Fuori Ibra, il Milan trova il pareggio dal dischetto con Kessie al 73'. Espulso Saelemaekers.