Serie A e Covid, la Salernitana non parte per Udine

La Salernitana, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per Udine dove avrebbe dovuto giocare alle 18:30. Lo ha comunicato in nottata il club. "L'U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra - si afferma - prende atto delle disposizioni dell'ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell'attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi".