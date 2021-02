Serie A, doppio Barrow e Orsolini: il Bologna stende il Parma 3-0

lapresse

Grazie a una doppietta di Musa Barrow (al 15' e al 33' del primo tempo) e a un gol di Orsolini al 92', il Bologna vince 3-0 il derby contro il Parma e respira in classifica. Gara sempre comandata dai rossoblù che non hanno avuto problemi a battere i gialloblù al Tardini. Il Bologna, dopo due sconfitte consecutive, torna a vincere e sale al 13mo posto a 23 punti mentre il Parma resta penultimo con 13 punti. Per i Ducali è la quinta sconfitta in casa.