Serie A, Cagliari-Atalanta 0-1: i bergamaschi a -1 dall'Inter

L'Atalanta centra l'ottava vittoria di fila in campionato e si porta a meno uno dall'Inter in classifica. Il posto Champions, insomma, è ormai blindato. Il successo di Cagliari, ottenuto con almeno sei titolari lasciati inizialmente in panchina, porta la firma di Muriel su rigore. La partita dei sardi, in dieci per l'espulsione di Carboni, poteva prendere una piega diversa se, sullo 0-0, non fosse stato annullato dal Var un gol di Simeone.