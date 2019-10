Serie A: Brescia e Fiorentina non si fanno male, 0-0 al Rigamonti

Il posticipo dell’ottava giornata di Serie A termina a reti bianche. Allo stadio Rigamonti Brescia e Fiorentina non riescono ad andare oltre lo 0-0, nonostante nel primo tempo non fossero mancate occasioni da gol per entrambe le formazioni. Ad Ayé viene annullato un gol dal Var per un precedente tocco di mano di Tonali; Castrovilli sfiora il gol vittoria all’ultimo minuto. Super Mario entra in campo nella ripresa senza però incidere.