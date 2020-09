Serie A, Bologna-Parma 4-1: a Mihajlovic il derby emiliano

E' del Bologna il derby emiliano contro il Parma, posticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoblù vincono 4-1 al Dall'Ara grazie alla doppietta di Soriano nel primo tempo e ai gol di Skov Olsen e Palacio nella ripresa. La rete di Hernani a metà secondo tempo non basta a rinvigorire i gialloblù. Mihajlovic conquista i primi tre punti stagionali, Liverani resta fermo a zero in fondo alla classifica.