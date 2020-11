Serie A, Atalanta-Verona 0-2: Juric supera Gasperini con Veloso e Zaccagni

Nel terzo anticipo della nona giornata di Serie A, l'Atalanta di Gasperini è stata battuta in casa 0-2 dal Verona di Juric. In una partita ricca di occasioni da gol, dopo le parate di Silvestri su Zapata i gialloblu hanno trovato i contropiedi vincenti nella ripresa. Al 60' Zaccagni si è procurato il rigore poi realizzato da Veloso, poi all'83' ha trovato la prima gioia personale. Il Verona ha superato l'Atalanta in classifica a quota 15 punti.