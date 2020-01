Serie A, Atalanta-Spal 1-2: la squadra di Semplici vince in rimonta

Sorpresa nel Monday night del 20esimo turno di Serie A: la Spal vince 2-1 in casa dell'Atalanta. Sembra mettersi tutto in discesa per la Dea, che segna al 16' con un tacco di Ilicic e prende una traversa con Zapata. La Spal replica con un palo di Petagna, che al 54' pareggia e purga ancora la sua ex squadra. Valoti completa la rimonta al 60', inutile il forcing finale atalantino: Gasperini resta a -3 dalla Roma, Semplici va a -1 dalla zona salvezza.