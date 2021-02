Serie A: Atalanta-Napoli 4-2, la Dea è in zona Champions

Nel primo posticipo della 23a giornata di Serie A, l'Atalanta batte 4-2 il Napoli e si riporta in piena zona Champions League. Dopo un primo tempo avaro di emozioni e segnato dall'espulsione di Gasperini (proteste per un mancato rigore concesso), la gara si incendia nella ripresa: Zapata la sblocca al 52', Zielinski fa pari al 58'. Gosens (64') e Muriel (71') per l'allungo della Dea, poi l'autorete del tedesco (76') e il poker di Romero (79').