Sergio Perez in quarantena: è il primo pilota positivo in Formula1

Sergio Perez, pilota della Racing Point, è risultato positivo al coronavirus. Lo hanno riscontrato i delegati della Fia che hanno sottoposto tutti i protagonisti del circus al tampone prima del Gran Premio di Gran Bretagna, in programma domenica. Il messicano è il primo pilota ad essere fermato a causa del Covid19 ed ora è in isolamento come anche tutti i suoi contatti più stretti. Si apre quindi la problematica sul pilota che lo sostituirà.