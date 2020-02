Sci, superG La Thuile: Brignone seconda ma consolida il primato

Mancava un solo centesimo a Federica Brignone per aggiudicarsi il superG disputato a La Thuile, nella sua Val d'Aosta. La vittoria va invece a Nina Ortlieb, la prima in carriera in Coppa del Mondo. L'austriaca termina la sua prova in 1:11.72, con l'azzurra a +0.01 e Corinne Suter terza a +0.07. Nella top 10 anche Marta Bassino quinta e Elena Curtoni settima. In classifica generale Brignone allunga a +123 su Mikaela Shiffrin e +189 su Petra Vlhova.