Sci, super Marta Bassino: l'azzurra vince il gigante di Kranjska Gora

Ansa

L'azzurra Marta Bassino ha vinto lo slalom gigante di sci alpino femminile a Kranjska Gora, in Slovenia. La gara, valevole per la Coppa del Mondo, regala all'italiana il suo quarto successo in carriera in un tempo record, 2.11.90. L'atleta ha così polverizzato i tempi della seconda classificata, la francese Tessa Worley (+0.80) e della terza, la svizzera Michelle Gisin.