Sci, Sofia Goggia trionfa in discesa libera in Crans Montana

Sofia Goggia si conferma regina della discesa e si prende anche la gara di Crans Montana, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La campionessa olimpica bergamasca chiude la propria prova fermando il cronometro in 1:10.10. Seconda la ceca Ester Ledecká a +0.20, terza la statunitense Breezy Johnson a +0.57.