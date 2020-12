Sci alpino, CdM: fantastica Goggia, è sua la seconda discesa in Val d’Isere

Una splendida Sofia Goggia regala all’Italia dello sci alpino una grande vittoria nella seconda discesa libera in Val d’Isere (Francia), ottava gara della Coppa del Mondo femminile. La bergamasca chiude con il tempo di 1:44.70 precedendo la vincitrice di sabato, la svizzera Corinne Suter. Ancora terza Breezy Johnson. Non parte, come previsto, Federica Brignone: per lei riposo precauzionale dopo la caduta di ieri.