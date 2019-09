Razzismo, Infantino (Fifa): "Italia non migliora, situazione grave"

"Il razzismo si combatte con l'educazione, condannando, parlandone. In Italia la situazione non è migliorata e questo è grave": è il duro commento del presidente della Fifa, Gianni Infantino, ai cori contro il giocatore Dalbert in Atalanta-Fiorentina. "Bisogna identificare gli autori e buttarli fuori dagli stadi. Ci vuole la certezza della pena. Non bisogna avere paura di condannare i razzisti, dobbiamo combatterli fino alla fine", ha aggiunto.