Pechino 2022, l'Italia vince ancora nel curling misto: Norvegia ko 11-8

Terzo successo in altrettante partite per l'Italia nel misto doppio di curling alle Olimpiadi di Pechino 2022. La coppia composta da Amos Mosaner e Stefania Constantini, dopo le vittorie su Usa e Svizzera, si è imposta anche sulla Norvegia con il punteggio di 11-8. Il duo azzurro tornerà sul ghiaccio per affrontare la Repubblica Ceca.