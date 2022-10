Pablo Marì, niente rinvio per Monza-Bologna: si giocherà

Nonostante la disavventura di Pablo Marì, non ci sarà alcun rinvio per Monza-Bologna.

La gara della 12esima giornata di Serie A si giocherà regolarmente come previsto lunedì 31 ottobre alle 20:45. L'a.d. dei brianzoli Adriano Galliani aveva chiesto alla Lega Serie A il rinvio del match, affermando che "la squadra è sotto shock per la vicenda Pablo Marì. I nostri calciatori e piangevano, ho parlato per mezz'ora con Pessina. Questo è uno spogliatoio di amici". La richiesta è stata però respinta.