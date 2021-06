Olimpiadi Tokyo, ugandese positivo al Covid: è il primo caso ai Giochi

Afp

Primo caso di Covid tra le delegazioni in arrivo alle Olimpiadi di Tokyo, quando manca poco più di un mese al via dei Giochi. Si tratta di uno dei nove componenti di una delegazione dell'Uganda con pugili, tecnici e dirigenti. L'identità della persona risultata positiva all'arrivo all'aeroporto di Tokyo Narita non è stata resa nota, ma i media locali sottolineano che tutti erano già vaccinati e risultavano negativi alla partenza dall'Uganda.