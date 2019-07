Nicolò lancia un appello a Mihajlovic: "Ho 14 anni e anche io ho la leucemia, vinciamo insieme questa battaglia"

“Io da martedì vado in ospedale, non vedo l’ora di partire, di cominciare, perché prima comincio prima finisco”. L’aveva detto chiaro e tondo Sinisa Mihajlovic, con il coraggio e lo spirito guerriero che lo ha sempre contraddistinto, e così è stato, anzi ha iniziato in anticipo, perché da lunedì sera è nel reparto ematologia dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna per cominciare a combattere la battaglia contro la leucemia, forte del sostegno e dei messaggi che in questi giorni hanno circondato d’affetto l’allenatore rossoblu.