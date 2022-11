Nba, tweet antisemita: Kyrie Irving sospeso dai Brooklyn Net

La star dell'Nba, Kyrie Irving, al centro di una bufera per un tweet antisemita.

Il giocatore dei Brooklyn Nets è stato infatti sospeso dalla squadra per almeno cinque partite per non essersi scusato nella controversia legata al tweet in cui aveva postato un link al film "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America", caratterizzato da contenuti antisemiti, compresa la negazione dell'Olocausto. Lo riportano i media Usa.