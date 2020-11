Nations League, Italia-Polonia 2-0: Azzurri di nuovo in testa al girone

Getty Images

L'Italia batte 2-0 la Polonia a Reggio Emilia e torna in testa al Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Gli Azzurri passano in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Jorginho dopo un fallo su Belotti (27'), dominano la partita senza correre pericoli, ma la chiudono solo all'84' con un gol del neo entrato Berardi, approfittando anche della superiorità numerica per l'espulsione di Goralski.