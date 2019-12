Napoli, esonerato Ancelotti: annuncio dopo vittoria con il Genk

Aurelio De Laurentiis non ha perso tempo e, dopo la vittoria per 4-0 sul Genk che ha consegnato la matematica qualificazione agli ottavi di Champions League, ha deciso che era il momento di dare la svolta alla panchina del Napoli: ufficiale l'esonero di Carlo Ancelotti. Il tecnico aveva preannunciato un incontro col presidente per la giornata di mercoledì, invece i due si sono visti all'hotel Vesuvio (presente anche Giuntoli) e hanno deciso di lasciarsi. Gennaro Gattuso è già pronto per subentrare in panchina.