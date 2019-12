Napoli, a Udine finisce 1 a 1: Ancelotti adesso rischia la panchina

Prosegue il momento complicato del Napoli. Nella 15.ma giornata di Serie A la squadra di Ancelotti pareggia 1-1 con l'Udinese alla Dacia Arena e non riesce a invertire la rotta per risalire in classifica (in campionato non vince dal 19 ottobre). Nel primo tempo gli azzurri non tirano mai in porta e si fanno sorprendere da Lasagna in contropiede al 32'. Nella ripresa Zielinski pareggia al 69', ma non allontana la crisi. Ancelotti ancora in bilico.