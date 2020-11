MotoGP Valencia: vittoria super per Morbidelli, Mir è sesto ed è campione del Mondo

Getty Images

Joan Mir ha vinto il suo primo titolo mondiale in carriera in MotoGP. Il settimo posto al GP della Comunità Valenciana, complice il quarto posto di Rins e la scivolata con ritiro di Quartararo, permette allo spagnolo di laurearsi campione con una gara di anticipo. A vincere al "Tormo" è stato però un super Franco Morbidelli, seguito sul podio da Miller e Pol Espargaro. Ottavo posto per Dovizioso, dodicesimo Valentino Rossi.