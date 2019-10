MotoGP Thailandia, Quartararo domina i big e si prende la pole

Fabio Quartararo partirà in pole position nel GP di Thailandia, quindicesima tappa del Motomondiale. Il francese della Yamaha Petronas ha chiuso le qualifiche con un impressionante 1'29''719, regolando la M1 ufficiale di Vinales (+ 0''106) e la Honda di Marquez (+ 0''212). Quarto per Morbidelli, primo degli italiani, quinto e settimo per Petrucci e Dovizioso con le Ducati ufficiali. Solo 9° Valentino Rossi, caduto nella prima parte del Q2.