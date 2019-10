MotoGP Giappone, Marquez sfata tabù Motegi: è pole, Morbidelli 2°

Marc Marquez partirà in pole position nel GP del Giappone, quartultima tappa del Motomondiale. Il neo campione del mondo ha dominato le qualifiche a Motegi, chiudendo in 1'45''763 e tenendosi dietro le due Yamaha Petronas di un super Franco Morbidelli (+ 0''132) e di Fabio Quartararo (+ 0''181). Non brillano le Ducati di Dovizioso (7° a + 0''647) e Petrucci (8° a + 0''664), male anche Valentino Rossi, solamente 10° a + 0''795.