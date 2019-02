Mondiali di sci, membro della squadra statunitense sale su un albero per assistere alla finale

Un membro della squadra statunitense ha trovato un modo davvero alternativo per assistere al Super G ai Mondiali di Aare. L'uomo, assicurandosi a un grosso abete con delle cinghie di sicurezza, ha iniziato a scalare la pianta fino ad arrivare in cima: a quel punto si è fermato e ha iniziato a gustarsi lo spettacolo offerto dalle tante sciatrici in gara. Chissà se la tanta fatica fatta per salire fin lassù gli sarà valsa una visuale perfetta.