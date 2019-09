Mondiali basket, clamorosa sorpresa: la Francia elimina gli Usa

Clamorosa eliminazione ai Mondiali di basket in corso in Cina, dove gli Stati Uniti hanno perso 79-89 contro la Francia nei quarti di finale mettendo fine a 13 anni di imbattibilità in campo internazionale. Pessima prestazione della squadra di Popovich nell'ultimo quarto, battuta da una Francia che ci ha sempre creduto trascinata dl talento di Rudy Gobert. I francesi in semifinale affronteranno la vincente di Australia-Repubblica Ceca.