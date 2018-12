Milano, tifoso morto in scontri, padre: investitore si costituisca

"Chi era alla guida si costituisca, lo faccia per noi e per l'uomo che ha ucciso, mio figlio". Questo l'appello di Vincenzo Belardinelli, padre del 39enne Daniele, tifoso travolto e ucciso a Milano da un veicolo, un Suv o forse una monovolume, durante gli scontri precedenti alla partita Inter-Napoli avvenuti il giorno di Santo Stefano. "Non aspetti che la polizia lo trovi, perché tanto - ha aggiunto - lo troveranno, sono sicuro".