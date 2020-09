Milan: Duarte positivo al Covid, negativo il resto del gruppo squadra

Il difensore del Milan, Leo Duarte, è risultato positivo al Covid-19 dopo essere stato sottoposto giovedì a un tampone. Il brasiliano è stato quindi posto in quarantena a domicilio. Lo rende noto la società rossonera in un comunicato. "Tutti gli altri membri del team sono risultati negativi - si legge -. L'intero gruppo sarà nuovamente testato giovedì in vista della gara contro il Bodo/Glimt e seguirà le misure dalle autorità sanitarie".