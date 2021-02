Milan-Crotone 4-0: le doppiette di Ibra e Rebic riportano i rossoneri in vetta

Il Milan batte 4-0 il Crotone e torna in vetta alla classifica di Serie A. Tutto facile per i rossoneri che passano al 30' con Ibrahimovic e poi dilagano nella ripresa. Al 64' lo svedese raddoppia, poi sale in cattedra la coppia Calhanoglu-Rebic. Il turco, al ritorno dopo il Covid-19, regala due assist che il croato trasforma in gol al 69' e al 70'. La squadra di Pioli guida la classifica a +2 sull'Inter.