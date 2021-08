Massimo Stano, il marciatore che ha regalato il settimo oro all'Italia, musulmano per amore

Massimo Stano, il marciatore che in Giappone ha regalato il settimo oro olimpico all'Italia, ha 29 anni ed è cresciuto a Palo del Colle, in provincia di Bari. Ha il diploma di tecnico commerciale programmatore informatico e gareggia per le Fiamme Gialle. Inizia a praticare l'atletica nel 2003 avvicinandosi al mezzofondo, tre anni dopo abbraccia la marcia.