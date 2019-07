Legge riforma sport, Giorgetti: 60 mln euro in più le federazioni

Sessanta milioni di euro in più, rispetto a quanto preventivato, per le federazioni: questi i risultati del meccanismo di autofinanziamento introdotto dalla riforma dello sport del 2018. Lo ha annunciato il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. Il meccanismo legato alle entrate fiscali del settore ha infatti generato il 15% di risorse in più per il sistema sportivo.