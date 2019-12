Lega Serie A: Giancarlo Abete commissario ad acta

Giancarlo Abete è il nuovo commissario ad acta della Lega calcio di Serie A in sostituzione di Mario Cicala, dimessosi per la questione del conflitto di interessi. Abete è stato appena votato dal consiglio federale della Figc, ancora in corso. Dal 2007 al 2014 era stato presidente della Federcalcio. Nel maggio 2018 era stato ricandidato ma non fu eletto avendo già ricoperto il ruolo tre volte.