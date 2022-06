"Laziali abituati troppo bene, i romanisti sono diversi": bufera su Lotito | Paolo Liguori: "No, noi non ci accontentiamo"

I romanisti invece sono diversi, la loro squadra non si discute, si ama anche se va male. Partono sempre a inizio stagione per vincere il campionato e poi si accontentano anche delle posizioni di rincalzo". Da queste frasi si è scatenato il caos su entrambe le sponde del Tevere. Né i tifosi biancocelesti né quelli giallorossi hanno gradito particolarmente (eufemismo). Lo scontro è aperto, tanto che persino due tifosi-direttori come Paolo Liguori e Clemente Mimun gli hanno risposto dalle pagine del Messaggero.

"È diventato un tormentone quello sui tifosi della Roma - scrive

Liguori, romanista e direttore editoriale di Tgcom24

- quelli che riempiono in massa l'Olimpico, quelli che festeggiano troppo una Coppa, anzi una coppetta, che però è l'unica che arriva in Italia dopo 11 anni. Lotito sembra un po' invidioso e anche deluso dei suoi tifosi che non verrebbero in massa, neanche se facessi entrare gratuitamente. Con queste sue bordate, Lotito ha riacceso una polemica che si era addormentata ed ha ottenuto il risultato di offendere tutte e due le tifoserie contemporaneamente". Per quanto riguarda il giudizio sui tifosi giallorossi, Liguori risponde: "Ma noi, lo ricordi il Presidente della Lazio, non ci accontentiamo mai, anzi siamo abituati per tradizione a strafare, a chiedere di più, a comandare in città. Non ci siamo accontentati di Totti, De Rossi, Giannini. Non ci accontentiamo dell'ultima Coppa. Josè Mourinho ci ha fatto intravedere nuovi orizzonti e noi adesso godiamo e sogniamo un futuro anche migliore".

Secondo

Mimun, laziale e direttore del Tg5

, "Claudio Lotito è un esuberante e, non di rado, tra macete e fioretto, preferisce usare il macete. Anche per questo ha un rapporto turbolento con la curva nord e parte, non marginale, dei supporters biancocelesti". E ha aggiunto: "Che Lotito sia il proprietario lo sappiamo, ma anche lui deve farsi una ragione del fatto che una squadra di calcio appartiene ai tifosi". Infine la stoccata: "Perché offrire ai cugini della Confederation cup, pretesti per sfotterci?"

Successivamente la Lazio ha diramato un comunicato stampa smentendo il virgolettato del suo patron, che secondo la società sarebbe stato equivocato.