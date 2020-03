La Uefa ha deciso: stop a Champions ed Europa League

La Uefa ha deciso di fermare Champions League ed Europa League e rinviare gli ottavi per arginare il dilagare del coronavirus tra i calciatori dopo i casi riscontrati in Italia e, nelle ultime ore, in Inghilterra. Le molte squadre in quarantena - Juventus, City, Real Madrid, Chelsea, Inter - hanno di fatto obbligato i vertici del calcio a sospendere le competizioni e, di conseguenza, a provare a immaginarsi un nuovo calendario.