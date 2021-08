La compagna di Jacobs: "Ci sono stati degli infortuni, ma non ha mai pensato di mollare"

A due giorni dall'impresa olimpica che ha portato Marcell Jacobs sul tetto del mondo, non si placa l'entusiasmo che ha improvvisamente coinvolto l'atleta e tutta la sua famiglia. "Stamattina ho realizzato un po' di più quello che è accaduto, sono piena di gioia - esordisce la compagna di Marcell, Nicole Daza - Non so cosa aspettarmi quando lui rientrerà in Italia, ma già così è cambiato tanto".

La ragazza si è soffermata sulla determinazione di Jacobs, rivelando alcuni momenti difficili dovuti a un recente infortunio che lo hanno rallentato: "Qualche mese fa ha avuto un problema che non gli ha permesso di gareggiare al Golden Gala ed è stato un momento difficile. Però abbiamo pensato alle Olimpiadi, ci siamo fatti forza e oggi ha ottenuto ciò che voleva".

Infine un commento sul matrimonio (previsto per il 17 settembre 2022) e sulla proposta, non ancora arrivata: "In qualsiasi momento lui me lo chieda, sarà fantastico. A settembre partiamo per una piccola vacanza ed è anche il mio compleanno, quindi potrebbe arrivare lì". E sul vestito aggiunge: "Non ho ancora fatto nessuna prova, ma mi piacciono molto aderenti, a sirena, e con tanti brillantini perché quel giorno devo luccicare".